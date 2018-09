Afghanistan: au moins 20 morts dans un double attentat à Kaboul

La première explosion s'est produite vers 18 h locales (9 h 30, heure de l'Est) dans le quartier chiite de Dashti Barchy dans l'ouest de la capitale, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish.

Elle n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais la minorité chiite d'Afghanistan est régulièrement visée par le groupe État islamique (EI). Les talibans ont nié toute implication dans un message de leur porte-parole Zabiullah Mudjahid sur la messagerie WhatsApp.

«L'explosion a été causée par un kamikaze», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police, Hashmat Stanikzai. Il a fait sauter sa charge explosive à l'intérieur d'un gymnase où s'entraînaient des lutteurs, le Maiwand club.

Le responsable de la salle de sport, Pahlawan Shir, joint par l'AFP, a indiqué que l'assaillant avait «tué les gardes à l'entrée de la salle avant de déclencher sa charge explosive».

Cet attentat-suicide a été suivi peu après par l'explosion d'une voiture piégée à proximité des secours qui s'affairaient autour des blessés et des journalistes arrivés sur les lieux.

«La seconde explosion est survenue à l'entrée du Maiwand club», a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, M. Danish.

À ce moment-là, «il y avait des forces de sécurité, de la foule et des journalistes» sur les lieux, a indiqué M. Stanikzai. Selon lui, «des journalistes ont été tués et d'autres blessés».

La chaîne de télévision afghane ToloNews a confirmé le décès de deux de ses journalistes, un reporter et un caméraman. Selon un centre de soutien aux médias en Afghanistan, le NAI, quatre autres journalistes ont été blessés.

Dans un communiqué, le président afghan Ashraf Ghani a condamné «avec la plus grande fermeté ces attentats terroristes».

«Les terroristes barbares ont attaqué un club de lutte, tuant et blessant des athlètes, des journalistes, des civils et des membres des forces de sécurité. Attaquer des écoles, des mosquées, des bazars, des clubs sportifs, tous civils, est devenu la cible principale de ces criminels. Les attaques contre les civils et les médias sont des attaques contre la liberté d'expression et un crime contre l'humanité», a-t-il dénoncé.

Depuis 17 ans

Treize journalistes sont décédés dans l'exercice de leur profession depuis le début de l'année en Afghanistan. Neuf l'ont été dans des conditions similaires en mai, lors d'un double attentat à Kaboul, revendiqué par l'État islamique, qui avait notamment tué le chef photographe du bureau de l'AFP, Shah Marai. Deux autres journalistes ont été abattus à Kandahar (sud) et Khost (est).

Le dernier attentat contre la communauté chiite de Kaboul remonte au 15 août. Il avait coûté la vie à 37 personnes dans un centre de préparation aux examens d'entrée à l'université. Il avait été revendiqué par l'EI.

L'attentat de mercredi survient au lendemain de l'annonce par les talibans de la mort de Jalaluddin Haqqani, fondateur du réseau insurgé éponyme, allié des talibans et accusé ces dernières années de très nombreux attentats-suicides ayant fait des centaines de victimes civiles en Afghanistan.

Selon les talibans, Haqqani a succombé des suites d'une longue maladie. Le réseau insurgé est depuis plusieurs années dirigé par son fils Sirajuddin. Analystes et diplomates estiment que son décès n'aura guère d'impact sur les activités du réseau et que les attentats vont continuer.

Plus tôt mercredi, la police a par ailleurs indiqué avoir arrêté 11 membres du réseau Haqqani qui détenaient des explosifs et qui projetaient de commettre un attentat, selon les services de renseignement afghans.

Le double attentat de mercredi se produit alors que les États-Unis viennent d'annoncer la nomination du diplomate d'origine afghane Zalmay Khalilzad à la tête des efforts américains pour rétablir la paix en Afghanistan.

Figure de la diplomatie américaine et du camp néoconservateur sous le président George W. Bush, Zalmay Khalilzad a été ambassadeur à Kaboul, à Bagdad et aux Nations unies.

Les États-Unis, engagés depuis 17 ans dans la guerre en Afghanistan, ont intensifié ces derniers mois leurs efforts diplomatiques pour amener les talibans à négocier.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a effectué mercredi une brève visite au Pakistan pour tenter de réchauffer des relations diplomatiques très conflictuelles et tenter de convaincre Islamabad de participer aux efforts de paix en Afghanistan, dans lesquels Washington estime que le Pakistan peut jouer un rôle clé.