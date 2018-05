Gaza: 50 Palestiniens tués cette semaine appartenaient au Hamas

Agrandir

L'armée et le gouvernement israéliens, confrontés à une vague de réprobation après la mort de près de 60 Palestiniens sous des tirs israéliens lundi et deux autres mardi, se sont saisis de ces propos pour contester le caractère pacifique des manifestations et maintenir que celles-ci étaient orchestrées par le Hamas.

Photo Khalil Hamra, Associated Press