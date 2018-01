Des Saoudiennes pourront assister à des matchs de soccer

Agrandir

Les matchs de soccer, en présence pour la première fois de spectatrices, opposeront les équipes d'Al-Ahli et d'Al-Batin le 12 janvier, d'Al-Hilal et d'Al-Ittihad le lendemain et d'Al-Ittifaq et d'Al-Faisali le 18 janvier, a précisé le ministère saoudien de l'Information et de la Culture.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE