Yémen: davantage d'accès pour l'aide humanitaire

La réouverture du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa sera effective jeudi à 12h00 locales, a précisé la coalition dans un communiqué publié par l'agence officielle saoudienne SPA.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit au Yémen a fait, depuis l'intervention de la coalition militaire arabe en mars 2015, plus de 8750 morts et 50 600 blessés, dont de nombreux civils.

En outre, le pays connaît «la pire crise humanitaire de la planète», selon l'ONU.

La coalition sous commandement saoudien est intervenue au Yémen pour stopper la progression des rebelles yéménites Houthis face aux forces gouvernementales.

Elle avait imposé un blocus total au Yémen après le tir le 4 novembre d'un missile balistique par les rebelles - qui contrôlent Hodeida et Sanaa - en direction de l'Arabie saoudite. L'engin avait été intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad.

L'ONU a dit mercredi avoir été notifiée par les autorités saoudiennes de la réouverture décidée pour jeudi des ports yéménites de Hodeida et Saleef ainsi que de l'aéroport de Sanaa.

«Nous suivons ces développements sur le terrain pour voir si cela se fera», a ajouté le porte-parole Farhan Haq au siège de l'ONU à New York.

«Bien-sûr si c'est bien le cas, ce serait un développement très bienvenu et d'une importance capitale», a-t-il souligné.

Le 9 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU avait réclamé à la coalition sous commandement saoudien la fin du blocus imposé au Yémen, menacé par «la plus grande famine» de ces dernières décennies.

Les 15 pays membres du Conseil avaient exprimé leur inquiétude devant la «situation humanitaire catastrophique» et avaient souligné l'«importance de garder tous les ports et aéroports du Yémen en état de fonctionnement».

Appel à autoriser les importations

La coalition a souligné, dans son communiqué mercredi, sa volonté d'«alléger les souffrances du peuple yéménite».

L'ONG Save the Children a salué de son côté «les informations faisant état d'une réouverture à partir de demain du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa à l'accès humanitaire».

Elle a cependant jugé que cette mesure «n'était désormais plus suffisante pour empêcher une famine potentielle au Yémen».

«Des aides cruciales en nourriture, carburant et médicaments ont été refoulées depuis plus de deux semaines, enfonçant encore plus le pays dans la crise», souligne Save the Children.

L'ONG souligne que «l'aide humanitaire ne constituait qu'une petite partie des produits de première nécessité pour le Yémen», et réclame ainsi l'ouverture du port de Hodeida aux importations commerciales «cruciales pour nourrir la population et pour le maintien des services de base».

«Si le port de Hodeida, qui d'ordinaire traite 80% des importations du Yémen, n'est pas ouvert aux importations, cela entraînera probablement famine et arrêt des services de base, d'eau et d'assainissement», prévient Save the Children.

La coalition a appelé mercredi l'ONU à envoyer des équipes pour renforcer le mécanisme de vérification des cargaisons qui transitent par le grand port de Hodeida, sur la mer Rouge, afin d'empêcher l'introduction clandestine d'armes en faveur des rebelles yéménites accusés de liens avec l'Iran.