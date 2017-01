Israël cherche à clarifier l'effet du décret Trump

Signé vendredi, le décret qui a semé la confusion et provoqué la controverse à travers le monde interdit l'entrée aux États-Unis pendant 90 jours aux ressortissants d'Iran, d'Irak, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen.

Environ 140 000 personnes nées dans l'un de ces pays vivent actuellement en Israël, dont environ 45 000 Iraniens et 53 000 Irakiens, selon des statistiques officielles israéliennes. La majorité a plus de 65 ans et nombre d'entre eux ont fui les persécutions. Leur passeport israélien indique leur lieu de naissance.

Interrogé, le consulat américain à Jérusalem a renvoyé les questions au département d'État, qui n'avait pas précisé lundi après-midi si le décret s'appliquait aux Israéliens juifs nés dans l'un des sept pays.

Les autorités israéliennes cherchent à clarifier la situation, a dit à l'AFP le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Emmanuel Nahshon.

Michael Wildes, un avocat spécialisé dans les lois migratoires aux États-Unis, a souligné le flou du décret. Ce dernier parle d'étrangers en provenance de certains pays, mais ne dit pas clairement si le lieu de naissance d'un individu le place dans tous les cas sous le coup du texte, a-t-il dit au téléphone.

«Soit le Congrès (américain) légifère, soit le président clarifie le décret, mais d'ici là, je déconseille à quiconque originaire d'un de ces pays de voyager», a-t-il dit.

Meir Javedanfar, un Israélien né en Iran et professeur spécialisé dans la politique iranienne à l'université israélienne de Herzliya, a indiqué que les Israéliens nés dans les pays listés étaient «inquiets».

Il a pointé «le chaos et le degré d'impréparation» régnant aux États-Unis.