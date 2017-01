Indignation contre le décret Trump dans le monde musulman

L'Iran est le pays qui a réagi le plus vivement à cette décision jugée « insultante » en annonçant le principe de réciprocité aux voyageurs américains.

Aucun des six autres pays concernés (Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) n'a pris une telle mesure, et certains d'entre eux n'avaient pas officiellement réagi dimanche. C'était notamment le cas de l'Irak, dont les autorités sont fortement soutenues par les États-Unis dans leur lutte pour chasser le groupe État islamique (EI) du pays.

Mais une importante coalition de groupes paramilitaires irakiens qui participe à la bataille pour reprendre Mossoul aux djihadistes du groupe État islamique (EI) a appelé Bagdad à refuser désormais l'entrée des Américains en Irak.

« Nous réclamons que les Américains soient empêchés de se rendre en Irak, ainsi que le départ de ceux qui sont déjà présent », dans le pays, a déclaré le Hachd al-Chaabi (Mobilisation populaire) dans un communiqué.

Malgré les critiques dirigées à son endroit, Donald Trump a réaffirmé sa position dimanche matin. Il a en réitéré sur Twitter que les États-Unis « avaient besoin de frontières fortes et de contrôles extrêmes, MAINTENANT ». « Regardez ce qui se passe dans toute l'Europe, et ailleurs dans le monde, un horrible désordre ! », a-t-il ajouté.