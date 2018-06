Un leader d'extrême droite allemand compare Hitler à une «fiente d'oiseau»

Le codirigeant du parti allemand d'extrême droite AfD, Alexander Gauland, a estimé samedi qu'Adolf Hitler et les nazis n'avaient été qu'une «fiente d'oiseau» dans un millénaire allemand glorieux, selon des propos rapportés par la Deutsche Welle.

«Hitler et les nationaux-socialistes (le parti NSDAP du Führer, NDLR) ne sont qu'une fiente d'oiseau en 1000 ans d'histoire allemande à succès», a affirmé le responsable politique qui est aussi le coprésident du groupe parlementaire Alternative pour l'Allemagne (AfD).

«Oui nous reconnaissons notre responsabilité pour les 12 années» de la dictature nazie, a-t-il ajouté, également cité par l'agence dpa. «Nous avons une histoire glorieuse et celle-ci, chers amis, a duré plus longtemps que ces 12 fichues années», a-t-il jugé lors d'une réunion à Seebach, en Thuringe, de l'organisation des jeunes de l'AfD.

La secrétaire générale du parti conservateur CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, proche d'Angela Merkel, a promptement réagi sur Twitter: «50 millions de victimes de guerre, l'Holocauste et la guerre totale ne sont qu'une "fiente d'oiseau" pour l'AfD et Gauland. Voilà ce qu'est ce parti derrière le masque civil».

Alexander Gauland, 77 ans et ancien membre de la CDU, n'en est ni à sa première provocation ni à son premier dérapage verbal.

Durant la campagne électorale pour les élections législatives de septembre dernier, il avait vanté les mérites des soldats de la Wehrmacht.

L'un de ses fidèles au sein du parti, Björn Höcke, a également comparé le vaste monument au coeur de Berlin aux victimes de l'Holocauste de «mémorial de la honte».

Première force d'opposition à la chambre des députés, l'AfD a fait une entrée fracassante au Bundestag, avec plus de 90 députés, et remis en cause le consensus mémoriel des Allemands sur leur passé nazi.

Née en 2013 d'une opposition à l'euro, le parti est devenu, à la faveur de la «crise» des réfugiés en 2015, un parti anti-migrants, anti-islam et anti-Merkel.

Il a notablement durci son discours, notamment contre les musulmans.

La co-dirigeante du groupe parlementaire, Alice Weidel, s'en est prise récemment aux femmes en «burqa, filles voilées, hommes armés de couteaux et autres bons à rien» qui menacent, selon elle, la prospérité allemande.