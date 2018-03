Affaire Skripal: départ des diplomates britanniques expulsés par Moscou

Sous un ciel enneigé, les diplomates britanniques ont quitté avec leurs familles, animaux domestiques et bagages l'ambassade du Royaume-Uni à bord de trois minibus, a indiqué l'agence de presse russe RIA Novosti.

Lors de leur départ, ils ont été applaudis par quelques dizaines de personnes, qui s'étaient réunis dehors, selon la même source.

Le 20 mars, 23 diplomates russes avaient quitté Londres pour la Russie.

Les relations entre la Russie et la Grande-Bretagne sont au plus bas depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars, à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

La première ministre britannique Theresa May a estimé Moscou «coupable», tandis que la Russie, qui a à maintes reprises clamé son innocence, accuse Londres de ne «pas vouloir entendre les réponses» de Moscou.

Resserrant les rangs derrière Londres, plusieurs pays de l'Union européenne (UE) ont indiqué vendredi qu'ils pourraient prendre dans les prochains jours des mesures nationales visant la Russie, comme de nouvelles expulsions de diplomates.

Jeudi, l'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur à Moscou pour consultations, accusant Moscou d'être «très probablement» derrière cet empoisonnement.

«La Russie n'a absolument rien à voir avec l'affaire Skripal», a rétorqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'un point de presse.