Russie: le mercure plonge à -67 oC en république de Sakha

Le mercure a plongé à -67 degrés Celsius en république de Sakha, une région reculée et riche en diamants de la Russie.

Associated Press Moscou

Cette région, qui portait anciennement le nom de Iakoutie, se trouve à plus de 5300 kilomètres à l'est de Moscou. Toutes ses écoles ont été fermées, même si les enfants s'y rendent habituellement par -40oC.

Deux hommes sont morts gelés au cours des derniers jours quand ils ont abandonné leur voiture en panne pour tenter de rejoindre une ferme à proximité.

Des responsables locaux ont assuré que toutes les maisons et tous les édifices ont un système de chauffage central et une génératrice d'urgence.

Le village d'Oïmiakon, aussi dans la république de Sakha, détient le record du plus grand froid jamais mesuré, à -71oC.