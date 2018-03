Un an après l'attentat de Berlin, les regrets d'Angela Merkel

La chancelière Angela Merkel a reconnu mardi, à l'occasion du premier anniversaire de l'attentat du marché de Noël de Berlin, les défaillances de l'État allemand pour empêcher l'attaque et dans sa mission de soutien aux victimes.

Mme Merkel avait été critiquée pour son manque d'empathie ces dernières semaines par une partie des proches des 12 morts et de la centaine de blessés.

Elle les a reçus pour la première fois lundi après la publication début décembre d'une lettre ouverte très offensive. La chancelière, visiblement émue et les traits tirés, a qualifié mardi leur échange de «sans ménagement et (comme ayant) démontré les faiblesses de notre État».

«Aujourd'hui doit être non seulement un jour de deuil, mais aussi le jour de (notre) volonté de faire mieux», a-t-elle dit après l'inauguration d'un mémorial aux victimes sur les marches menant à la célèbre église du Souvenir, mitoyenne du marché de Noël dévasté un an plus tôt par le camion-bélier du Tunisien Anis Amri, qui avait agi pour le compte du groupe État islamique.

Le monument forme une cicatrice de bronze et d'or serpentant sur 14 mètres devant l'église. Sur les marches, les noms des victimes ont été gravés. Mardi, des roses blanches y ont été déposées.

Angela Merkel «aurait dû agir un peu plus tôt», estime Susanne Covington, 62 ans. Un leader comme elle devrait être «sur place lorsque quelque chose comme ça arrive», estime cette employée dans un cabinet d'assurances voisin, venue allumer une bougie en mémoire des victimes.

Plus tôt, le président Frank-Walter Steinmeier avait reconnu avant Mme Merkel que le soutien aux victimes avait été «insuffisant» et admis des erreurs des services de sécurité avant l'attaque.