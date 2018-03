Des soldats britanniques auraient commis des crimes de guerre en Irak

«Suivant une évaluation factuelle et légale minutieuse des informations disponibles, il y a une base raisonnable de croire que des membres des forces armées britanniques ont commis des crimes de guerre par rapport à la juridiction de la Cour» contre des personnes détenues, a indiqué Fatou Bensouda dans son rapport 2017 sur ses activités d'examens préliminaires.

Son rapport de 74 pages est publié alors que se tient la 16e session annuelle de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, au siège des Nations unies à New York du 4 au 14 décembre.

La procureure a rouvert en 2014 l'examen préliminaire, étape préalable avant l'éventuelle ouverture d'une enquête, sur de possibles crimes de guerre liés à de potentiels mauvais traitements de prisonniers après que des groupes de défense des droits de l'homme et des avocats ont assuré qu'au moins 1071 détenus irakiens avaient été torturés et maltraités entre mars 2003 et décembre 2008.

Le même groupe avait également affirmé que du personnel britannique avait commis 52 meurtres illégaux sur des personnes en détention provisoire durant la même période.

Toutefois, un groupe d'avocats qui faisait partie des auteurs de ces allégations a été plus tard critiqué pour sa conduite au cours de l'enquête, avant de mettre fin à son activité.

Mais le bureau de la procureure estime que les déclarations individuelles reçues de ces avocats «pourraient être considérées comme suffisamment crédibles si elles étaient corroborées avec du matériel» tels que des registres de détention, des certificats médicaux et des photographies.

Mme Bensouda se penche maintenant sur la «complémentarité», qui «comprend l'évaluation de l'existence de procédures nationales pertinentes en lien avec les affaires potentielles», et la «gravité» des possibles crimes de guerre, avant de considérer passer à l'étape suivante.

Elle décidera ensuite si elle demande l'autorisation aux juges de la CPI de lancer une enquête.

Un premier examen préliminaire avait été clôturé en 2006, l'ancien procureur Luis Moreno-Ocampo affirmant qu'il n'ouvrirait pas d'enquête en Irak car il ne possédait pas assez de preuves.

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a décidé de supprimer l'organe chargé d'enquêter sur les accusations de violations des droits de l'homme par des soldats britanniques en Irak, laissant des centaines d'affaires irrésolues.

Seuls 20 dossiers sur les 675 affaires, dont des allégations d'homicides, devaient être transmis à la Royal Navy Police, la police de la Marine britannique, avait indiqué le ministère de la Défense.