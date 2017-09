Allemagne: l'extrême-droite gâche la victoire de Merkel

À la soirée électorale de l'AfD, justement, on a poussé l'audace jusqu'à interrompre la retransmission du discours d'Angela Merkel en l'enterrant de musique disco afin de permettre aux deux leaders du parti, Alice Weidel et Alexander Gauland, de monter sur scène. La première a qualifié les résultats de «fulgurants» avant d'affirmer qu'ils «constituent une surprise pour le parti». «Nous allons changer ce pays», a affirmé le second, selon l'AFP.

Alternative für Deutschland (AfD), un parti anti-islam et hostile à l'Union européenne, a recueilli quelque 13,5% des voix exprimées, lui garantissant de facto plusieurs dizaines de députés au Bundestag, le parlement fédéral. L'AfD est devenue subitement la troisième force politique d'Allemagne derrière le parti d'Angela Merkel (avec 33% des voix) et les sociaux démocrates (20,7%).

«Enfin une véritable opposition»

Les derniers sondages avaient détecté une remontée de l'AfD, mais pas de cette ampleur. Les deux grands partis traditionnels, conservateurs et sociaux-démocrates, font moins bien que prévu et enregistrent tous deux leurs pires résultats de l'histoire moderne.

«C'est incroyable, a affirmé une bière à la main Markus Frohnmaier, porte-parole de l'aile jeunesse de l'AfD et candidat fraîchement élu au parlement. Je suis tout à fait satisfait. C'est aujourd'hui que les Allemands obtiennent enfin une véritable opposition au parlement.» Même son de cloche du côté de sa collègue Beate Prömm, qui s'est impliquée dans la campagne berlinoise du parti : «On a bien fait. Il faut se rappeler que nous sommes très récents, le premier parti de centre-droit depuis 1949.»

Mais au pied de la tour où avait lieu l'événement, sur la fameuse Alexanderplatz berlinoise, d'autres ne l'entendaient pas de la même oreille. Dès le début de la soirée, quelques centaines de manifestants s'étaient rassemblés pour faire entendre leur dégoût. «Je ne veux pas que le monde pense que l'Allemagne appuie l'AfD. Nous voulons dire qu'ils ne font pas ça en notre nom», a fait valoir Nora B., qui tenait une pancarte clamant que «la xénophobie n'est pas une alternative». Une référence au nom de l'AfD.

«On voit que les gens sont inquiets»

Au quartier-général de la CDU, le parti conservateur d'Angela Merkel, le code vestimentaire était plus chic que sur l'Alexanderplatz, mais le message ne différait pas tellement. Malgré les ballons, malgré le vin et malgré les chiffres, on avait du mal à se réjouir de la quatrième victoire consécutive de la chancelière.

«Je suis très mécontent. Nous serons encore au gouvernement, ce qui est le but, mais nous aurions aimé de meilleurs résultats», a fait valoir le jeune Timo Kaiser, qui s'était déplacé avec ses amis. La performance de l'AfD «est décourageante. On voit que les gens sont inquiets et craignent la question des réfugiés. Nous devons aller voir les gens et répondre à leurs questionnements.»