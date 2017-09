Budapest annonce une nouvelle offensive contre George Soros

Cette campagne devrait être lancée le mois prochain, a indiqué le porte-parole du gouvernement Bence Tuzson à la radio, soit six mois avant les élections législatives qui devraient se tenir en avril 2018.

La semaine dernière, un responsable du parti souverainiste et conservateur Fidesz de Viktor Orban, avait expliqué que le gouvernement voulait consulter les Hongrois sur le «Plan Soros». La formule désigne pour le gouvernement de Budapest le supposé projet de George Soros de faire accepter un million de migrants par an dans l'UE.

C'est la troisième consultation publique financée par les autorités hongroises. La première en 2015 avait pour ambition de consulter les électeurs sur les liens entre «immigration et le terrorisme»; la suivante, il y a quelques mois, était intitulée «Stoppons Bruxelles», les instances de l'UE étant accusées de menacer la souveraineté du pays.

Des dizaines de milliers de questionnaires sont adressés dans ce cadre aux foyers hongrois.

Viktor Orban a désigné l'homme d'affaires George Soros, 86 ans, comme le principal ennemi de la Hongrie et lancé depuis le début de l'année une série d'actions et de messages visant à discréditer le milliardaire et les nombreuses ONG qu'il soutient financièrement, notamment en Europe de l'est.