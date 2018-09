L'ouragan Florence menace la côte est des États-Unis

Les météorologues craignent qu'il ne frappe la côte est des États-Unis, quelque part entre les Carolines et la région Mid-Atlantic.



Florence se trouvait lundi matin à un millier de kilomètres au sud-est des Bermudes et se déplaçait vers l'ouest à 15 kilomètres/heure. L'ouragan de catégorie 3 générait des vents de 185 kilomètres/heure, mais l'énergie qu'il tire de l'eau chaude pourrait intensifier ses vents à 200 kilomètres/heure et plus d'ici mardi, a prévenu le Centre national des ouragans.



Il est encore trop tôt pour calculer la trajectoire exacte de Florence, mais elle pourrait toucher terre jeudi dans les Carolines et dans le sud de la Virginie. Les résidants de la région ont été mis en garde, d'autant plus que l'ouragan pourrait s'immobiliser au-dessus de leurs têtes.



Des prévisions informatiques attendent jusqu'à 60 centimètres de pluie en certains endroits, causant des inondations dévastatrices. Les météorologues mettent également en garde contre des vents destructeurs et des ondes de tempête potentiellement mortelles.



Les gouverneurs des Carolines et de la Virginie ont proclamé des états d'urgence par mesure de précaution. Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a demandé à ses concitoyens de tenir pour acquis qu'ils seront frappés de plein fouet par un ouragan puissant, et de se préparer en conséquence.



L'agence régionale de gestion des catastrophes « se prépare à la possibilité d'un désastre de grande ampleur ».