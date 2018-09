Le Pentagone réfléchit à la guerre du futur

Agrandir

Scientifiques et généraux se sont succédé à la tribune pendant trois jours pour expliquer en quoi une bataille « en mosaïque » - associant des pilotes d'avions de combat furtifs F-35 à des « essaims » de drones de combat, de surveillance et ravitailleurs, des satellites, des navires autonomes, des sous-marins sans pilote - peut permettre de submerger les systèmes de défense adverses de données et les prendre de court.

Photo Charles Dharapak, AP