Au moins huit morts dans les incendies qui dévorent la Californie

Plus de 12 000 pompiers sont mobilisés contre les nombreux incendies majeurs en Californie, qui ont fait au moins huit morts depuis jeudi, tandis que des renforts sont en route depuis parfois l'autre bout des États-Unis.

«J'ai habité ici toute ma vie et je n'y ai jamais vu un feu qui sème une telle destruction», a déclaré lors d'une conférence de presse Leonard Moty, un responsable du comté de Shasta, dans le nord de l'État, où sévit depuis le 23 juillet «Carr», le principal incendie.

Depuis jeudi, six personnes ont péri dans ce feu et sept autres sont portées disparues, ont indiqué les autorités. Par ailleurs, deux pompiers qui combattaient l'incendie «Ferguson», près du parc national de Yosemite, plus au sud, ont été tués, dont l'un dimanche après avoir été écrasé par un arbre.

Jeudi, deux pompiers ont perdu la vie en combattant «Carr» et deux enfants âgés de 4 et 5 ans et leur arrière-grand-mère de 70 ans ont également péri lorsque leur maison mobile a été cernée par les flammes.

Son mari, Ed Bledsoe, était absent. Interrogé par CNN, il a fait un récit déchirant des derniers instants de ses proches, racontant sa conversation au téléphone avec sa femme et ses arrières-petits-enfants.

«Il répétait sans cesse "Papi, viens me chercher"», a-t-il relaté. «"Le feu arrive par la porte arrière. Allez papi". J'ai dit "Je suis juste en bas de la route"».