Après Uber, Lyft se lance dans le vélo en libre-service

Motivate gère des flottes de vélos en libre-service attachés à des bornes dans plusieurs villes américaines, dont New York, San Francisco et Washington, mais compte s'orienter désormais vers des vélos électriques « flottants », sans bornes d'attache, un mode de partage de plus en plus populaire, selon le communiqué de Lyft.

Selon cette dernière, Motivate est le premier opérateur de vélos partagés en Amérique du Nord.

« Lyft et Motivate chérissent depuis des années un même but : celui de réduire le besoin de posséder une voiture personnelle, en proposant des moyens fiables et abordables de se déplacer en ville », a écrit John Zimmer, l'un des cofondateurs de Lyft, cité dans le communiqué, qui ne précise pas le montant de la transaction.

La presse américaine avance cependant le chiffre approximatif de 250 millions de dollars.

Début avril, Uber avait annoncé le rachat de Jump Bikes, spécialisée dans les vélos électriques partagés, sans bornes, avec l'ambition de s'étendre dans le monde entier.

Face à un modèle économique compliqué - malgré son succès, la réservation de voitures avec chauffeur n'est pas une activité rentable -, de plus en plus de sociétés de véhicules de tourisme avec chauffeurs cherchent à se diversifier en se lançant dans d'autres moyens de mobilité, comme les vélos ou les trottinettes électriques.