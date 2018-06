La Cour suprême évite de se prononcer sur les découpages inéquitables

Les hauts magistrats ont avancé des raisons procédurales pour écarter des plaintes portées par des électeurs démocrates dans l'État du Wisconsin et des électeurs républicains dans l'État du Maryland.

Beaucoup espéraient que les sages traceraient un cadre, applicable à tout le pays, permettant de lutter contre cette antique recette de cuisine électorale qui fausse le jeu démocratique.

« La Cour suprême a aujourd'hui raté une occasion de poser des jalons indiquant à partir de quand le " gerrymandering " partisan violait les droits constitutionnels des électeurs », a commenté Dale Ho, un avocat de l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU).

Dans le Wisconsin, l'action judiciaire avait été lancée par un universitaire retraité, Bill Whitford, lassé de voir les républicains conserver le contrôle de son État scrutin après scrutin, y compris les années où les démocrates disposaient de la majorité des votes.

Mais la Cour suprême a jugé lundi que M. Whitford et ses amis n'avaient pas la légitimité juridique nécessaire pour contester l'ensemble de la carte électorale du Wisconsin. La haute cour a donc maintenu les découpages controversés des circonscriptions.

Concernant le Maryland, la Cour suprême ne s'est pas non plus prononcée sur le fond, renvoyant le dossier aux juridictions inférieures pour une question de procédure.

On peut donc s'attendre à ce que le sujet revienne devant les plus hauts magistrats des États-Unis, pays où les remaniements arbitraires des cartes électorales pour avantager un parti sont fréquents et où Donald Trump a été élu avec moins de voix que son adversaire Hillary Clinton.

Le « gerrymandering » est une pratique des découpages inéquitables des circonscriptions de vote, une antique recette de cuisine électorale.

Le but consiste donc à entasser les électeurs rivaux dans une minorité de circonscriptions pour qu'ils les remportent avec une avance inutile, et à faire en sorte de gagner les autres circonscriptions avec la plus courte majorité possible.