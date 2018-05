Trump gracie un ultraconservateur polémiste

Contrairement à ses prédécesseurs - Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama - qui ont chacun attendu plus de deux ans avant d'accorder leur première grâce, Donald Trump montre qu'il n'hésite pas à utiliser ce droit régalien quand il considère que la justice a fait fausse route. C'est souvent ses supporteurs qui en profitent.

M. D'Souza avait plaidé coupable en 2014 d'avoir fait verser, par deux associés utilisés comme hommes de paille, 20 000 dollars à une candidate républicaine au Sénat américain en 2012. Wendy Long se présentait pour l'État de New York.

La limite légale, de la part d'un particulier, était à l'époque de 5000 dollars. Le réalisateur avait ensuite remboursé ses associés.

Il avait été condamné à 30 000 dollars d'amende et à cinq ans de mise à l'épreuve, dont huit mois dans un centre de liberté surveillée.

La condamnation avait été annoncée par le procureur de Manhattan, Preet Bharara, qui par la suite a été limogé par Donald Trump.

Anti-Hillary et anti-Obama

Dans un récent tweet qui a suscité une vive indignation, Dinesh D'Souza s'est moqué d'élèves rescapés d'une tuerie dans leur école secondaire en Floride, après que le Sénat de cet État eut rejeté une proposition de loi visant à interdire les fusils d'assaut.

Dans d'autres tweets plus anciens, le chroniqueur a été accusé d'utiliser des sous-entendus racistes, notamment en associant à Barack Obama les mots «boy» et «ghetto», extrêmement insultants pour les Noirs.

Il n'avait pas hésité à présenter M. Obama comme un «Trayvon adulte», en référence à Trayvon Martin, un adolescent noir abattu par un vigile en Floride.

Dinesh D'Souza reste toutefois très apprécié de certains cercles conservateurs.

Il est l'auteur du livre The Roots of Obama's Rage sorti en 2010, et le réalisateur du film 2016: Obama's America, documentaire conspirationnistes férocement anti-Obama sorti en 2012, basé sur son livre.

Dinesh D'Souza a ensuite réalisé Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party. Ce documentaire a remporté en 2017 le titre de «pire film» aux Razzies, les anti-Oscars. M. D'Souza a lui été primé comme pire acteur et pire réalisateur.

En route jeudi pour le Texas à bord de l'avion Air Force One, M. Trump a précisé avoir parlé la veille au soir avec Dinesh D'Souza. En entendant la nouvelle, «il a failli avoir une crise cardiaque», a dit le président.