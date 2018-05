Propos racistes: un avocat s'excuse après s'en être pris à des travailleurs immigrés

Agence France-Presse New York

«Me voir en ligne m'a ouvert les yeux», a affirmé l'avocat, Aaron Schlossberg, sur son compte Twitter professionnel.

«La manière dont je me suis exprimé est inacceptable et ne représente pas la personne que je suis [...] Si les gens doivent pouvoir s'exprimer librement, ils doivent le faire calmement et avec respect.»

«Je ne suis pas raciste», a-t-il ajouté, soulignant s'être installé à New York précisément en raison de la «diversité» de la population de la capitale financière américaine.