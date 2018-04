L'hommage de l'Amérique à Barbara Bush

«Comme son âme était apaisée sur son lit de mort, mon âme est également apaisée», a déclaré le 43e président des États-Unis, interviewé sur la chaîne Fox Business.

Le fils du 41e président George H. W. Bush s'exprimait alors que les drapeaux placés sur les bâtiments publics, ainsi que sur les postes militaires et les bâtiments de l'US Navy, sont en berne dans tout le pays, et ce jusqu'au crépuscule des funérailles, comme l'a ordonné mardi soir Donald Trump.

«J'ai toujours su que Barbara était la femme la plus appréciée du monde, et pour tout dire je la taquinais en disant que ça me donnait un complexe», a par ailleurs réagi son époux, George H. W. Bush, qui s'exprimait pour la première fois depuis le décès de sa femme.

«Nous sommes persuadés qu'elle est au paradis, et nous savons que la vie va continuer - comme elle le voudrait. Vous pouvez donc rayer les Bush de la liste des gens pour qui vous êtes inquiets», a ajouté le 41e président des États-Unis.

Le plus emblématique des Stars and Stripes, celui placé sur l'imposant Capitole de Washington, était ainsi abaissé à mi-hauteur au lever du soleil mercredi.

L'actuelle Première dame Melania Trump a fait savoir par sa porte-parole qu'elle se rendrait aux obsèques de la «Première Grand-Mère» de l'Amérique, samedi à Houston, dans le Texas, l'État d'adoption de Barbara Bush.

«Elle était féroce et disait ce qu'elle pensait. C'était un super exemple pour moi quand j'ai appris à devenir une Première dame», a déclaré Laura Bush, la femme de «W», qui vécu à la Maison-Blanche de 2001 à 2009, douze ans après sa belle-mère.