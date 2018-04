L'ex-directeur du FBI James Comey sera à Ottawa en juin

M. Comey participera le 5 juin à la conférence annuelle de l'organisme «Canada 2020», un groupe de réflexion progressiste proche des libéraux fédéraux de Justin Trudeau.

La conférence de cette année abordera les thèmes qui seront à l'ordre du jour du Sommet du G7, les 8 et 9 juin à La Malbaie. On y discutera donc d'égalité hommes-femmes, de «croissance économique inclusive», des emplois de l'avenir, d'environnement et de paix dans le monde.

M. Comey doit aussi visiter Toronto en mai pour faire la promotion de son livre, «A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership». Dans une entrevue diffusée dimanche sur les ondes de NBC, M. Comey s'interrogeait sur l'honnêteté de Donald Trump et sur son aptitude morale à gouverner.

Le président n'a pas tardé à se tourner vers Twitter pour dénigrer l'ancien directeur de la police fédérale américaine, qualifié de «tordu», «indigne de confiance» et «PIRE directeur de l'histoire du FBI, de loin!».