Trump laisse planer une menace sur le procureur spécial

La Maison-Blanche a assuré mardi que Donald Trump avait le pouvoir de limoger Robert Mueller, faisant planer une menace sur le devenir de ce procureur spécial dont l'enquête se rapproche chaque jour un peu plus du Bureau ovale.

Le limogeage de M. Mueller, qui enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie, est considéré comme une ligne rouge par nombre d'élus des deux bords et provoquerait une déflagration politique.

Mais le sujet ne semble désormais plus complètement tabou au 1600 Pennsylvania Avenue.

«Nous avons été informés du fait que le président avait tout à fait le pouvoir de prendre cette décision», a déclaré Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, semblant indiquer qu'une telle hypothèse était au moins à l'étude au sein de l'équipe Trump.

Interrogé lundi sur cette éventualité, le magnat de l'immobilier avait volontairement laissé planer le doute. «Nous verrons ce qui va se passer», avait-il répondu. «Beaucoup de gens ont dit: "Vous devriez le limoger"», avait-il ajouté.

Si M. Trump s'en est pris avec virulence à plusieurs reprises à l'intégrité de l'équipe de M. Mueller, accusée d'avoir des motivations politiques, il s'est en revanche toujours gardé d'attaquer frontalement ce dernier, ancien patron du FBI et figure respectée à Washington.

Nommé à la tête du FBI en 2001 par le président républicain George W. Bush, Robert Mueller avait été reconduit à ce poste par le président démocrate Barack Obama. Lors de sa nomination en mai 2017 comme procureur spécial, il a été salué par nombre de poids lourds républicains pour sa rigueur et son intégrité.