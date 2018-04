Fusillade dans l'édifice de YouTube: probablement une dispute conjugale

Deux sources des forces de l'ordre ont affirmé à l'Associated Press que l'enquête privilégiait la thèse d'une dispute conjugale.

La suspecte a été retrouvée morte.

La police et les autorités fédérales sont intervenues, mardi après-midi, au siège social de YouTube, après que des coups de feu eurent été entendus dans l'établissement de San Bruno, en banlieue de San Francisco.

Des images de la télévision montraient des policiers en train de fouiller des gens qui sortaient de l'édifice, les mains en l'air. Plusieurs véhicules de police étaient dans les environs.

Des représentants du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs étaient aussi sur les lieux.

Dianna Arnspiger, une employée de YouTube, a affirmé qu'elle se trouvait au deuxième étage de l'édifice lorsqu'elle a entendu des coups de feu, s'est précipitée à la fenêtre et a vu la tireuse à l'extérieur. Elle a affirmé qu'elle portait des lunettes, un foulard et utilisait un «pistolet de gros calibre».

Vadim Lavrusik, un autre employé de YouTube, a écrit sur Twitter qu'il avait entendu des coups de feu et vu des gens courir. Il était barricadé dans une salle avec des collègues, avant d'être évacué.

Will Hudson avait partagé un message texte de l'un de ses amis, qui travaille pour YouTube.

«Je crois qu'il pourrait y avoir un tireur dans mon édifice. L'alarme de feu s'est déclenchée, alors nous avons commencé à évacuer, et après les gens ont commencé à courir en disant qu'il y avait un tireur», peut-on lire dans le message texte.

Le président américain, Donald Trump, a transmis via Twitter ses «pensées et prières» aux victimes touchées par les évènements en plus de reconnaître le «travail phénoménal» des autorités et des premiers répondants.