Nouvelle diatribe de Trump contre le Mexique sur l'immigration

«Le Mexique en fait très peu, si ce n'est RIEN, pour empêcher les gens d'entrer au Mexique par sa frontière sud, puis aux États-Unis», a tweeté M. Trump dimanche matin. «Les garde-frontières n'ont pas le droit de faire leur travail correctement à la frontière à cause de lois progressistes (démocrates) ridicules».

«Des "caravanes" arrivent», a-t-il ajouté, semblant réagir à un article du site Buzzfeed sur la marche à travers le Mexique de quelque 1500 migrants venus du Guatemala, du Salvador et du Honduras.

En faisant voyager les migrants en groupe et au vu de tous, les organisateurs, un groupe de volontaires appelé «Pueblos sin fronteras» (Peuples sans frontières), espèrent les protéger des autorités, mais aussi des gangs et des cartels dont ils sont régulièrement victimes quand ils sont isolés.

Les républicains «doivent faire approuver des lois sévères MAINTENANT» et le Mexique «doit arrêter le flot de drogues et de gens, ou j'arrête leur vache à lait, l'ALENA» (l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique), a poursuivi Donald Trump sur Twitter. «BESOIN DU MUR !»