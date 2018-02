«Ils sont morts de rire à Moscou», s'exclame Trump

Donald Trump a affirmé dimanche que la Russie avait réussi «au-delà de ses rêves les plus fous» à semer le chaos aux États-Unis, critiquant les nombreuses enquêtes et auditions menées sur ce dossier tout en évitant de dénoncer l'ingérence de Moscou dans les élections américaines.

«Ils sont morts de rire à Moscou. Réveille-toi l'Amérique!» a écrit le président américain au petit matin dans une de ces salves de tweets qu'il affectionne.

«Si le BUT de la Russie était de semer la discorde, le désordre et le chaos aux États-Unis, alors, avec toutes les auditions en commissions, enquêtes et haine entre partis, elle a réussi au-delà de ses rêves les plus fous», a-t-il écrit.