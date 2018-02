La note dénonçant les méthodes du FBI publiée

Cette note de quatre pages a été rédigée par le controversé président républicain de la commission du Renseignement, Devin Nunes, contre l'avis des membres démocrates de sa commission, du FBI et du ministère de la Justice, à partir d'informations secrètes sur les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016.

>>> Cliquez ici pour lire la note (en anglais)

Les responsables de l'opposition démocrate ont solennellement mis en garde le président Trump vendredi de ne pas prendre pour prétexte la publication d'une note mettant en cause le FBI pour limoger les principaux responsables de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle.

« Limoger Rod Rosenstein [le numéro deux du département de la Justice, NDLR], des dirigeants du département de la Justice, ou Bob Mueller [le procureur spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe], pourrait créer une crise constitutionnelle sans précédent » depuis l'ère Nixon, avertissent les leaders démocrates au Congrès dans une lettre au président.

« Elle a été déclassifiée, nous verrons ce qui se passera », avait affirmé M. Trump depuis le Bureau ovale, ignorant les mises en garde du patron du FBI contre une telle initiative.

« Ce qui se passe dans notre pays est une honte [...] Beaucoup de gens devraient avoir honte », a-t-il encore dit, sans citer de noms.

Interrogé spécifiquement sur le sort de Rod Rosenstein, qui joue un rôle crucial dans l'enquête russe dans la mesure où le Procureur général Jeff Sessions s'est récusé sur ce dossier, M. Trump a laissé planer le doute.

Christopher Wray, actuel directeur du FBI nommé par M. Trump, a clairement indiqué qu'il n'était pas favorable à cette publication. Le ministère de la Justice a lui aussi fait part de ses réserves notamment pour des raisons de sécurité et le risque de dévoiler des méthodes de collecte du renseignement.

>>> Commentez sur le blogue de Richard Hétu

Trump attaque le FBI

M. Trump a publiquement mis en cause ce matin l'intégrité des plus hauts échelons du département de la Justice et du FBI qu'il accuse d'avoir « politisé » les enquêtes en faveur de ses adversaires démocrates.

Cette accusation est tout à fait extraordinaire de la part d'un président des États-Unis, plus soucieux en général de préserver l'image de deux piliers des institutions américaines.

« Les plus hauts responsables et enquêteurs du FBI et du département de la Justice ont politisé le processus sacré d'investigation en faveur des démocrates et contre les républicains », a tweeté M. Trump vendredi matin à l'aube sans dire nommément qui il visait.

« Cela aurait été impensable il y a peu de temps », a-t-il ajouté, saluant par ailleurs, par opposition à leur hiérarchie, le travail des agents qui sont « fantastiques ».