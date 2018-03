Jérusalem: Washington au banc des accusés lors d'un vote à l'ONU

Philippe RATER Agence France-Presse New York

Ce vote unanime, y compris de la Russie ou de la Chine, ainsi que de la France et du Royaume-Uni - les deux plus proches alliés européens des États-Unis -, a été dénoncé par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. « C'est une insulte et un camouflet que nous n'oublierons pas », a-t-elle lancé, le regard noir.

La diplomate n'a pas précisé si les États-Unis prendraient des mesures de rétorsion ou pousseraient davantage à une diminution de leur participation au financement de l'ONU dont ils sont les premiers contributeurs.

Présenté par l'Égypte, qui a dénoncé les « graves répercussions » de l'initiative américaine, le texte réclamait que la décision récente du président républicain Donald Trump soit révoquée. La reconnaissance a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale.

Le statut de Jérusalem « doit être résolu par la négociation », soulignait le texte, évoquant de « profonds regrets concernant les récentes décisions sur Jérusalem », sans toutefois mentionner les États-Unis. « Toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique » de Jérusalem « n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée », ajoutait-il.