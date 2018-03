Le chef de la Chambre songerait à quitter le Congrès en 2018

Le site d'informations politiques rapporte qu'une trentaine de sources proches du «speaker» de 47 ans sont persuadées qu'il ne restera pas parlementaire au-delà de 2018.

Interrogé directement jeudi à la fin de sa conférence de presse sur un départ prochain, il a répondu: «Non... non».

«Ce n'est que pure spéculation. Comme le speaker l'a dit lui-même aujourd'hui, il n'a pas prévu de partir où que ce soit prochainement», a commenté AshLee Strong, sa porte-parole.

Un démenti seulement partiel, les rumeurs de son départ concernant la fin de l'année 2018, et non toute date imminente.

Paul Ryan siège depuis 1999 à la Chambre et s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis en 2012, comme colistier de Mitt Romney. Ambitieux, il s'est spécialisé dans sa carrière sur les sujets fiscaux et budgétaires, et est sur le point d'engranger une grande victoire avec l'adoption d'une grande réforme fiscale par le Congrès, probablement avant Noël.

Il est populaire au sein des élus du groupe majoritaire, ayant réussi jusqu'à présent à éviter de graves crises entre les ailes modérée et ultra-conservatrice. Il avait accédé au perchoir en 2015 après une révolte d'élus issus du Tea Party contre le président d'alors, John Boehner.