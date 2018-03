Explosion à New York: le suspect s'en était pris à Trump sur Facebook

L'immigrant bangladais arrêté pour l'attentat-suicide raté dans le métro de New York s'en était pris au président américain sur Facebook alors qu'il s'en allait perpétrer son attaque, écrivant que Donald Trump avait «échoué à protéger sa nation», ont indiqué les autorités, mardi, en déposant les accusations fédérales contre le suspect.

Colleen Long , Jennifer Peltz Associated Press New York

L'homme soupçonné d'avoir fait exploser une bombe tuyau dans le métro de New York lundi matin n'était pas connu des forces de l'ordre jusqu'à maintenant, selon un représentant de la police new-yorkaise.

Le dispositif n'a pas complètement explosé, et le suspect a été la seule personne grièvement blessée dans l'attaque.

Akayed Ullah, âgé de 27 ans, a subi des brûlures et des lacérations. L'ancien chauffeur de taxi aurait dit aux enquêteurs qu'il avait fait cette action pour Daech (le groupe armé État islamique). Un passeport à son nom portait l'inscription «O AMERICA, DIE IN YOUR RAGE», ont affirmé les autorités.

Trois personnes ont subi des blessures mineures dans l'explosion.

Akayed Ullah devait comparaître devant un juge, bien qu'on ignorait dans l'immédiat si son état de santé allait lui permettre de le faire. Son avocat désigné par la cour n'avait pas répondu, mardi, à une demande de commentaires.

Lors d'une conférence de presse, le procureur fédéral Joon H. Kim a affirmé que le suspect avait choisi l'heure de pointe du matin pour augmenter le nombre de victimes dans sa quête «de tuer, d'estropier et de détruire».