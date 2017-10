L'enquête russe s'accélère: trois ex-conseillers de Trump poursuivis

Le procureur spécial enquêtant sur une ingérence russe présumée dans la présidentielle américaine a mis en accusation lundi trois membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Manafort et un conseiller ayant menti sur ses contacts avec Moscou.

Or ces derniers devraient révéler que les tentatives de manipulation politique par des intérêts liés à Moscou sur ces réseaux sociaux pendant la campagne américaine de 2016 ont été beaucoup plus vastes que ce qui avait été avancé jusqu'ici, ont indiqué lundi plusieurs sources.

Cette accélération des investigations intervient à l'approche du premier anniversaire de l'élection de M. Trump, le 8 novembre 2016. Et à la veille du coup d'envoi mardi au Congrès d'auditions de responsables de Facebook, Twitter et Google devant les commissions parlementaires qui enquêtent sur l'affaire russe.

Les inculpations n'ont «rien à voir avec le président et rien à voir avec la campagne», a affirmé lundi Sarah Huckabee-Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche.

Plus de 75 millions de dollars ont transité par des comptes offshore gérés par les deux hommes, Paul Manafort étant accusé d'avoir blanchi à lui seul 18 millions de dollars.

MM. Manafort et Gates se voient principalement reprocher des activités non déclarées de lobbyiste en faveur de l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Ianoukovitch.

Contrairement à un simple procureur fédéral, M. Mueller dispose d'une plus grande latitude d'action et d'une indépendance renforcée.

Ces poursuites annoncées publiquement offrent un vif contraste avec le secret qui entoure depuis six mois la tentaculaire enquête menée par Robert Mueller, un ancien patron de la police fédérale américaine.

«Pourquoi Hillary la crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés?????», a ajouté le président américain.

Après s'être rendus lundi matin au FBI, MM. Manafort et Gates ont dans l'après-midi plaidé non coupables devant une juge fédérale à Washington.

M. Papadopoulos a, par ses fausses déclarations, «entravé l'enquête en cours du FBI sur l'existence de liens ou de coordination éventuels entre des personnes associées à la campagne et le gouvernement russe», a souligné le procureur Mueller.

La Russie dément régulièrement et catégoriquement toute ingérence de sa part dans la campagne présidentielle américaine de 2016.

Mme Clinton assure que l'un des facteurs de sa défaite a été la fuite de courriels du parti démocrate et de ses proches piratés par les Russes.

Nettement plus embarrassantes pour M. Trump sont les révélations concernant un de ses anciens conseillers subalternes, jusqu'à maintenant resté dans l'ombre: George Papadopoulos a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs de la police fédérale (FBI).

Mais l'acte d'inculpation de 31 pages ne suggère pas de collusion entre l'équipe du candidat républicain et les autorités russes.

Le procureur Mueller a inculpé Paul Manafort et son associé Richard Gates, contre lesquels il a retenu douze chefs d'accusation, dont complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger.

Le soupçon fondamental de savoir si, oui ou non, l'équipe de Trump s'est concertée avec Moscou pour influer sur le résultat du scrutin, s'est trouvé à la fois renforcé et affaibli par les développements de lundi.

Plusieurs commissions parlementaires doivent auditionner des représentants de Facebook, Twitter et Google mardi et mercredi. Selon plusieurs médias, dont le Wall Street Journal, Facebook devrait dévoiler mardi que jusqu'à 126 millions d'utilisateurs américains du réseau social ont pu visionner l'an passé des contenus mis en ligne par des intérêts russes dans le but d'influer les élections américaines.

Facebook, Twitter et Google sont dans la ligne de mire du Congrès américain, qui enquête sur une possible ingérence russe dans la campagne qui a mené à la victoire de Donald Trump et qui considère que les réseaux sociaux ont servi de plateformes pour de la propagande venue de Russie.

Facebook avait indiqué début octobre qu'environ «10 millions de personnes aux États-Unis» avaient visionné des contenus commandités («ads») financés par près de 500 comptes activés depuis la Russie et qui avaient pu servir à manipuler l'opinion, principalement en attisant les clivages idéologiques au sein de la société américaine.

Selon Facebook, ces contenus étaient financés par une entité russe appelée «Internet Research Agency» et destinée à diffuser des messages sur les réseaux sociaux via de faux comptes d'utilisateurs.

Selon le renseignement américain, Moscou a payé pendant la campagne de 2016 des groupes de «trolls» (internautes malveillants ou provocateurs) comme l'Internet Research Agency pour diffuser des messages néfastes pour la candidate démocrate Hillary Clinton et favorables à son rival victorieux, le républicain Donald Trump.

Outre les «ads», Facebook a relevé que cet organisme basé à Saint-Pétersbourg avait également diffusé des contenus non payants --des «posts» traditionnels-- qui ont atteint un nombre beaucoup plus important d'utilisateurs, selon le témoignage écrit préparé par Facebook en vue de ses auditions au Congrès, et cité par le Wall Street Journal et le Washington Post lundi.

Selon ce document, entre 2015 et 2017, l'Internet Research Agency a publié 80 000 fois sur le réseau et 29 millions d'utilisateurs ont reçu ces publications sur leur fil d'actualités, portant ce chiffre à 126 millions en tenant compte des partages, des commentaires et des mentions «j'aime» dont ces «posts» ont fait l'objet.

Sollicité par l'AFP, Facebook n'a pas donné suite.

Sur son blogue officiel, Google a reconnu lundi, pour la première fois officiellement, avoir également trouvé des contenus du même genre.

«Nous avons trouvé des preuves de tentatives de détournement de nos plateformes pendant l'élection américaine de 2016 par des acteurs liés à l'Internet Research Agency en Russie», a écrit Google, qui parle «d'activité limitée» sur le moteur de recherche et sa plateforme vidéo YouTube.

Sur YouTube, Google a identifié 18 chaînes (suspendues depuis par le groupe) «vraisemblablement liées» à la campagne et ayant publié environ 1100 vidéos en anglais semblant avoir un contenu politique. Elles ont cumulé 309 000 vues aux États-Unis dans les 18 mois précédant l'élection.

Selon une source proche du dossier, Twitter a pour sa part identifié 36 746 comptes (soit 0,012% du nombre total de comptes Twitter) apparemment liés à un compte russe et ayant «généré de façon automatisée des contenus liés à l'élection» dans les trois mois qui ont précédé le scrutin.

Ces comptes ont diffusé environ 1,4 million de tweets liés à l'élection, qui ont produit 288 millions d'interactions sur le réseau (réponses, etc.).

Moscou a démenti plusieurs fois avoir interféré dans la campagne américaine.

Cette question de l'ingérence de la Russie dans la campagne américaine donne lieu à diverses enquêtes au Congrès et par un procureur spécial, Robert Mueller. Ce dernier a mis en cause lundi pour la première fois trois personnes, dont l'ancien directeur de campagne de Donald Trump Paul Manafort.