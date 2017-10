George H. W. Bush, accusé d'attouchement, s'excuse

L'actrice de 34 ans y expliquait avoir décidé de sortir du silence en voyant l'ancien président, âgé de 93 ans et en fauteuil roulant depuis des années, apparaître sur scène samedi lors d'un concert caritatif en faveur des victimes des ouragans ayant ravagé le sud des États-Unis et les Caraïbes.

Invision for AMC

L'ancien président «est confiné dans sa chaise roulante depuis près de cinq ans, donc son bras arrive en bas de la taille des personnes avec qui il prend des photos», a justifié son porte-parole dans un communiqué. «Pour mettre les gens à l'aise, le président raconte systématiquement la même blague, et à l'occasion, il a tapoté les derrières de femmes d'une façon qu'il voulait aimable», ajoute le communiqué.

«Certains ont vu (ce geste) comme innocent; d'autres l'ont clairement considéré comme inapproprié. Le président Bush s'excuse très sincèrement auprès de quiconque ayant été offensé».

Quelques heures plus tôt, dans un communiqué envoyé au Daily Mail et au New York Daily News, le porte-parole de George H.W. Bush s'était adressé directement à l'actrice qui l'avait incriminé, assurant que l'ancien président s'excusait «très sincèrement si sa tentative d'humour (avait) blessé Mme Lind».

Ces accusations interviennent dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein, qui pousse de nombreuses femmes d'horizons divers à dénoncer ouvertement des agressions sexuelles commises par des hommes de pouvoir et jusqu'ici passées sous silence. Le producteur hollywoodien est accusé par une cinquantaine de femmes de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles voire de viols.