La charge à peine voilée de George W. Bush contre le trumpisme

L'ancien président des États-Unis George W. Bush a dénoncé jeudi la tentation du repli politique et économique ayant accompagné l'élection de Donald Trump, non cité, mais présent en filigrane de son discours.

«L'intolérance semble enhardie. Nos débats politiques semblent plus vulnérables aux théories du complot et aux manipulations», a déclaré l'ancien dirigeant républicain à New York lors d'une conférence organisée par l'institut portant son nom.

>> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

«Nous avons vu le nationalisme se dénaturer en nativisme, et nous avons oublié le dynamisme que l'innovation a toujours apporté à l'Amérique», a-t-il poursuivi. «Nous perdons confiance dans l'économie de marché et le commerce international, en oubliant que les conflits, l'instabilité et la pauvreté sont les conséquences du protectionnisme».

«Nous observons le retour des idées isolationnistes, en oubliant que la sécurité de l'Amérique est menacée par le chaos et le désespoir frappant des lieux distants où terrorisme et épidémies, gangs et trafics de drogue tendent à émerger».

Reconnaissant que certains Américains étaient victimes de la mondialisation, il a estimé qu'il n'était «pas plus possible de mettre fin à la mondialisation que nous n'aurions pu empêcher la révolution agricole ou la révolution industrielle».

Le 43e président américain (2001-2009) a défendu le maintien d'une présence forte des États-Unis dans le monde, au nom de la liberté et aussi pour l'accès aux marchés étrangers des entreprises américaines. Il a également défendu l'accueil des réfugiés et des dissidents.

Et d'ajouter, s'en remettant aux valeurs fondatrices des États-Unis: «l'intolérance et la suprématie blanche, sous quelque forme qu'elle soit, sont blasphématoires contre les principes américains».