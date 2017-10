Hillary Clinton «choquée et écoeurée» par les révélations sur Weinstein

«Je suis choquée et écoeurée par les révélations sur Harvey Weinstein. Le comportement décrit par les femmes qui s'expriment ne peut être toléré. Leur courage et le soutien des autres est crucial pour mettre un terme à ce genre de comportements», a déclaré Hillary Clinton dans un communiqué diffusé sur Twitter par son porte-parole.

Cette dénonciation intervient cinq jours après la publication par le New York Times d'une enquête détaillée accusant Harvey Weinstein de harcèlement sexuel pendant des années et seulement quelques heures après des accusations de viol par l'actrice Asia Argento, rapportées par le magazine The New Yorker.

Le silence de la démocrate, comme celui de Barack Obama, lui était vivement reproché par la droite américaine qui accusait les démocrates d'hypocrisie sur le harcèlement sexuel. M. Obama ne s'est pas exprimé sur le sujet à ce jour.

Harvey Weinstein donnait de l'argent au parti démocrate et à ses candidats, et a surtout accueilli personnellement des réceptions très exclusives ayant permis d'amasser des sommes importantes au profit de Mme Clinton et de M. Obama.

Plusieurs élus démocrates ont appelé leur parti à rendre ou redonner l'argent, tandis que de nombreux élus l'ont fait eux-mêmes, quand ils ont reçu des dons du producteur.