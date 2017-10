Las Vegas: la pire fusillade de l'histoire moderne des États-Unis

Les rafales ont commencé alors que le chanteur Jason Aldean se produisait sur scène. Lui et son groupe sont sains et saufs. «La soirée a été au-delà de l'horreur», a-t-il écrit sur Instagram.

Le frère du tueur, Eric Paddock, est apparu stupéfait devant les caméras. Son frère, a-t-il dit, n'avait «pas d'affiliation religieuse ou politique» et «n'était pas du tout un admirateur des armes».

La police a lancé un avis de recherche pour la compagne du tireur, Marilou Danley. Les forces de l'ordre ont finalement pu lui parler. Elle se trouve à l'étranger, sans précision du pays, et n'est pas suspectée d'être impliquée.

Le shérif a déclaré que l'homme s'est suicidé avant que les unités d'intervention de la police ne pénètrent de force dans sa chambre. Plus de dix fusils y ont été retrouvés.

Il était arrivé au Mandalay Bay le 28 septembre, et y a apporté lui-même les armes, a déclaré le shérif, sans que le personnel de l'hôtel n'ait rien remarqué. À l'aide d'un outil comme un marteau, il a brisé les vitres de la chambre pour pouvoir mieux tirer.

De longues et terribles rafales sont audibles. Entre les tirs, des gens tentent une échappée, sautant comme ils le peuvent des barrières. D'autres se couchent à plat ventre, certains protégeant de leurs corps les plus vulnérables.

Plus de 22 000 spectateurs écoutaient alors le chanteur Jason Aldean, en pleine chanson. Des images amateurs montrent l'incrédulité puis la panique peu après les premiers tirs, vers 22h08 heure locale dimanche.

Le bilan n'a cessé d'augmenter, s'établissantà 58 morts et 515 blessés, dépassant celui de la boîte gaie d'Orlando en juin 2016, quand 49 personnes avaient péri.

Le groupe État islamique a affirmé, via son organe de propagande Amaq, que l'homme s'était converti à l'islam il y a plusieurs mois et qu'il en était un «soldat», sans étayer cette affirmation.

(AFP) - Les États-Unis ont connu de nombreuses fusillades au cours des 25 dernières années. Celle survenue dimanche soir à Las Vegas, qui a fait au moins 50 morts et quelque 200 blessés selon un bilan encore provisoire est la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici les principales d'entre elles.

Las Vegas: Au moins 58 morts

Le 1er octobre 2017, Stephen Paddock, un homme de 64 ans, a ouvert le feu du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, sur une foule en contrebas qui assistait à un concert à Las Vegas. Un bilan provisoire de la police faisait état lundi de 50 morts et quelque 200 blessés.

Club gai à Orlando: 49 morts

Le 12 juin 2016, un Américain d'origine afghane, Omar Mateen, tue 49 personnes et en blesse une cinquantaine dans un club gai d'Orlando (Floride), perpétrant le pire attentat aux États-Unis depuis ceux du 11 septembre 2001. Après trois heures de négociations, les forces de l'ordre donnent l'assaut, abattant l'assaillant. L'organisation État islamique (EI), auquel le terroriste avait fait allégeance, revendique la fusillade.

Virginia Tech: 32 morts

Le 16 avril 2007, un étudiant de 23 ans d'origine coréenne tue 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'université de Virginia Tech à Blacksburg (Virginie, est).

École primaire à Sandy Hook, 26 morts

Le 14 décembre 2012, un jeune homme tue 26 personnes, dont 20 enfants de cours primaire, dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), avant de se suicider.

Killeen, Texas: 22 morts

Le 16 octobre 1991, un homme tue 22 personnes dans un restaurant de Killeen (Texas) et en blesse une vingtaine avant de se donner la mort.

San Bernardino: 14 morts

Le 2 décembre 2015, un couple marié d'islamistes radicalisés d'origine pakistanaise ouvrent le feu lors d'un déjeuner de Noël à San Bernardino (Californie, ouest), faisant 14 morts et 22 blessés.

Fort Hood: 13 morts

Le 5 novembre 2009, un psychiatre militaire d'origine palestinienne déclenche la plus grave fusillade sur une base militaire américaine, tuant 13 personnes et en blessant 32 à Fort Hood (Texas, sud), avant d'être blessé et maîtrisé.

Centre d'accueil pour immigrés à Binghamton: 13 morts

Le 3 avril 2009, un homme d'origine vietnamienne tue 13 personnes dans un centre d'accueil pour immigrés à Binghamton (État de New York, nord-est).

Columbine: 13 morts

Le 20 avril 1999, à Littleton (Colorado, ouest), deux lycéens ouvrent le feu au lycée Columbine et tuent 12 élèves et un enseignant et blessent 24 autres personnes. Les deux tireurs se suicident sur les lieux du massacre.

Bureaux de la Marine à Washington: 12 morts

Le 16 septembre 2013, un homme, travaillant pour un sous-traitant du ministère de la Défense, ouvre le feu dans des bureaux de la Marine américaine, à Washington DC, tuant 12 personnes, avant d'être abattu par la police.

Aurora: 12 morts

Le 20 juillet 2012, un jeune homme lourdement armé fait irruption dans un multiplexe d'Aurora (Colorado, ouest) et ouvre le feu sur le public d'une séance de minuit de «Batman», faisant 12 morts et 70 blessés. L'auteur de la tuerie, James Holmes, a été condamné en août 2015 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération.