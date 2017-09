Le sud de la Floride se prépare à l'arrivée d'Irma

Dans le nord de la ville, des policiers étaient en faction dans un supermarché pour éviter que les clients frustrés n'en viennent aux mains.

Ils étaient nombreux à repartir avec un caddie rempli d'eau minérale, pain et autres produits de première nécessité.

«J'ai seulement acheté de l'eau, des glaçons et quelques produits secs. On a un générateur et on se prépare un peu», explique Cecily Robinson, à la sortie d'un petit supermarché, qui s'est vite retrouvé à court d'eau en bouteille.

«J'ai survécu à l'ouragan Andrew à Miami, l'ouragan Katrina, l'ouragan Wilma. Et j'ai foi en Dieu et je me prépare comme il le faut mais je ne suis pas inquiète,» ajoute Mme Robinson.

Mais l'appel de la mairie à faire trois jours de provisions en eau et en nourriture a rapidement provoqué une pénurie.

«C'est vraiment difficile cette fois-ci, je n'ai pas d'eau, je n'ai rien, pas de pain (...) les gens sont fous, c'est vraiment difficile», affirme Evelyn Olmedo.

Dans les stations-services, certains automobilistes ont patienté plusieurs heures pour faire le plein de carburant, parfois sans succès, alors que les barrières d'autoroutes ont été relevées pour fluidifier le trafic vers l'intérieur de l'État.

Les autorités ont ordonné l'évacuation des résidents à partir de mercredi soir dans les Keys, l'archipel touristique du sud de l'État qu'Irma devrait toucher en premier, selon les prévisions météo. Au moins 25 000 personnes ont déjà quitté la zone, a précisé le gouverneur de Floride Rick Scott qui s'attend à d'autres évacuations à mesure qu'Irma se rapproche.

«C'est mon premier ouragan, j'ai des amis qui sont là depuis 20 à 30 ans et ils sont inquiets donc je le suis aussi, il n'y a pas de doute, demain je pars, c'est certain», explique à l'AFP David Amendt, qui calfeutre les portes et fenêtres de sa maison à Key West avec des plaques de bois et des tôles.