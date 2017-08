Harvey : les secours redoublent d'efforts

Michael MATHES , Elodie CUZIN Agence France-Presse Orange et Crosby

Les accalmies dans les précipitations ont permis d'accélérer les hélitreuillages des victimes, souvent à bout de forces et transies par l'humidité, obligées de tout abandonner sauf parfois leur animal domestique.

«On pensait qu'on serait épargnés. On se trompait», a confié Lonnie. L'eau est montée dans la bâtisse, le courant électrique a disjoncté, forçant le couple à se réfugier dans son pick-up. «On n'a vraiment nulle part où aller», a-t-il ajouté.

Dans le comté texan d'Orange, à la frontière de la Louisiane, Lonnie et Missy Givens ont refusé d'évacuer leur maison en pierres et de plain pied, malgré les avertissements.

Et partout, toujours, ces réseaux routiers transformés en lacs, ces zones urbaines paralysées par les flots, ces paysages d'où n'émergent que des arbres paraissant isolés.

Dans certaines zones la décrue révélait une ampleur pire qu'imaginée des dommages: maisons immergées jusqu'au toit, caravanes couchées sur le flanc et également noyées, navires de plaisance renversés, entrepôts démolis et aux stocks disséminés sur des kilomètres...

Dans toutes les zones inondées du Texas et de la Louisiane, pompiers et policiers procédaient en parallèle à un harassant porte-à-porte à la recherche de personnes oubliées.

Il a été le théâtre jeudi d'un ballet d'hélicoptères pour prendre en charge les plus fragiles des quelque 200 patients de l'établissement, les autres étant évacués par voie terrestre.

Les secours ont augmenté jeudi leurs capacités de fourniture de denrées, pour dépasser plus de trois millions de repas quotidiens et répartir deux millions de bouteilles d'eau potable, a détaillé M. Long.

«Ils ont besoin de boire et d'être nourris aujourd'hui», s'inquiétait-il. «Ils parlent (de nous garder ici) aussi longtemps que sept jours. Le veau sera mort d'ici-là, les bovins ne peuvent survivre après 72 heures sans eau».

Avec son épouse Loyce, Lane Averett a dû abandonner sa maison située dans la zone à évacuer, pour s'installer dans un abri géré par une église de Crosby. Il a laissé ses animaux: un chien, trois chats et un petit veau.

Inondée et privée d'électricité donc de capacité de réfrigération de ses matériaux hautement inflammables, l'usine d'Arkema fabrique des peroxydes organiques, un composé entrant dans la fabrication de plastiques.

«Ce panache est extrêmement dangereux», a déclaré plus tard Brock Long, directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA).

Ces produits instables et très inflammables se consumaient dans un site industriel opéré par le groupe français Arkema, autour duquel a été mis en place d'un périmètre d'évacuation de trois kilomètres.

Mike Pence, sa femme Karen et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont mené une séance de prière, jeudi, à Rockport.

Le vice-président en prière

Le vice-président Mike Pence s'est rendu à la rencontre de victimes des inondations, dans la bourgade côtière de Rockport, entrant directement en contact avec les habitants, ce que le président Donald Trump n'avait pas fait lors de sa visite mardi.

«Le peuple américain est avec vous. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous serons ici demain. Et nous serons ici chaque jour jusqu'à ce que cette ville, cet État et cette région soient reconstruits encore davantage et mieux que jamais», a déclaré le vice-président.

Sa femme Karen a ensuite animé une prière, les résidents entonnant «Dieu bénit l'Amérique», puis M. Pence a enfilé des gants pour aider symboliquement des bénévoles à nettoyer des débris.

De son côté la Maison-Blanche a demandé jeudi au Congrès de débloquer des fonds d'urgence. Le président Trump a lui promis de faire un don personnel d'un million de dollars.

Au Texas, les dégâts matériels pourraient atteindre entre 30 et 100 milliards de dollars.