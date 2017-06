Malgré les promesses, les rangs des ex-soldats sans-abris grossissent à Los Angeles

«Je n'avais pas fait beaucoup d'études alors j'ai tiré au fusil», raconte-t-il. «Des gens mourraient dans l'explosion de grenades, on en voyait se faire abattre (...) C'était horrible».

Son retour à la vie civile a été brutal. «Je n'ai jamais eu de travail», explique péniblement celui qui dit avoir du mal à «réfléchir comme il faut».

S'il a par le passé «habité chez des gens», il a rapidement été emporté dans la même spirale que tant d'anciens combattants américains: traumatismes psychologiques, manque de qualifications, chômage, alcoolisme, drogue, isolement social et familial, prison, puis... la rue.

Autour de lui, à Skid Row, quartier tristement célèbre pour concentrer le plus grand nombre de SDF des États-Unis, se serrent 5000 personnes. La plupart sont noires ou hispaniques, atteintes de maladies mentales ou de dépendances, dont beaucoup d'anciens militaires.

Dans une Amérique qui glorifie ses «héros», le gouvernement fédéral -- notamment sous l'administration du démocrate Barack Obama -- et la ville de Los Angeles ont déclaré comme une priorité le logement d'anciens militaires SDF, et annoncé le déblocage de centaines de millions de dollars, notamment pour des «bons au logement» et des garanties de loyers.

«Où est l'argent?»

Environ 3500 anciens combattants se sont ainsi vus allouer un hébergement permanent l'an dernier dans le comté de Los Angeles.

Mais malgré des progrès ces dernières années, les dernières statistiques sont glaçantes: le nombre de sans-abris dans le comté a bondi de 23 % à 58 000 personnes l'an dernier, dont 5000 ex-militaires (+57 % sur un an).

«On va dans la mauvaise direction (...) Vu la richesse des États-Unis et ses dépenses militaires (colossales), c'est scandaleux», remarque Gary Blasi, professeur de droit de l'université UCLA et spécialiste du sujet.

Pour les experts, ce phénomène découle d'un manque criant de logements sociaux dans un contexte de flambée immobilière, combiné à une stagnation des bas salaires.

Autre difficulté: de nombreux propriétaires rechignent à louer à des SDF anciens combattants, craignant des nuisances, alors même que le paiement des loyers est garanti par l'État.

Et les associations dénoncent une chute des effectifs du ministère des Anciens combattants (VA) à Los Angeles l'an dernier, ce qui a considérablement ralenti la prise en charge de nouveaux dossiers.

Plusieurs d'entre elles ont aussi poursuivi le gouvernement pour le forcer à tenir son engagement de convertir en foyer pour ex-militaires un vaste campus donné expressément à cet effet.

«Où va l'argent?», interroge Steve Richardson, alias «Général Dogon», de l'association de défense des droits des SDF, Los Angeles Community Action Network (Lacan).

Celui qui connaît Skid Row comme sa poche dénonce des promesses de façade: selon lui, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, ne fait rien en la matière, car «il est favorable à l'embourgeoisement» de Los Angeles.

«Comme au Vietnam»

Thelmy Perez, militante de Lacan, affirme que des bâtiments à loyers modérés sont détruits pour faire place à des immeubles rutilants, notamment dans le quartier en pleine renaissance de Downtown LA, à quelques pas de Skid Row.

Sans compter que pour les anciens combattants sans-abris, dont beaucoup sont handicapés, bénéficier d'indemnités et de subventions au logement est une épreuve parfois insurmontable.

«Je n'ai pas d'argent sur une carte de crédit pour obtenir mon certificat de naissance au Texas et je n'ai pas d'adresse, alors c'est très difficile d'avoir une carte d'identité, ce qui m'empêche d'aller déposer des demandes au VA», explique Joseph Shokrian, 33 ans, en errance depuis 14 mois.

Quant à Kendrick Bailey, il montre les amendes dont il vient d'écoper parce que sa tente et ses maigres possessions -- quelques plantes, un miroir brisé et un pull accrochés à un grillage -- encombrent le trottoir: il en a pour environ 1200 dollars.

«Ces gens se sont battus pour le pays et quand ils reviennent, ils doivent camper par terre comme s'ils étaient encore au Vietnam. Au lieu de combattre d'autres armées, ils font face à la police qui veut qu'ils bougent parce que leur présence est mauvaise pour les affaires !», s'insurge «Général Dogon».

La Ville a pourtant «investi des centaines de millions de dollars dans le logement et les services aux sans-abris», selon un porte-parole du maire de Los Angeles Eric Garcetti, Alex Comisar, sollicité par l'AFP.