Barack Obama fait ses adieux sur Twitter et crée une fondation

Barack Obama a fait ses adieux vendredi sur Twitter en tant que président des États-Unis et a annoncé dans la foulée la création d'une fondation portant son nom, quelques heures avant la prestation de serment de son successeur Donald Trump.

« Je ne m'arrêterai pas. Je serai juste là avec vous comme citoyen, encouragé par les voix de la vérité, de la justice, de l'humour et de l'amour », a ajouté Barack Obama.

« Cela a été l'honneur de ma vie de vous servir. Vous avez fait de moi un dirigeant et un homme meilleur », a tweeté pour la dernière fois sur le compte officiel @POTUS le 44 e président des États-Unis.

Il a aussi profité de son compte officiel sur Twitter, qu'il doit transférer à Donald Trump, pour annoncer la création de la fondation Obama. Celui qui deviendra vers midi l'ancien président des États-Unis demande à ses partisans et concitoyens de se servir de cette fondation pour « partager (avec lui leurs) opinions ».

Le lien de la fondation (Obama.org) renvoie à une vidéo de présentation de deux minutes du couple Barack et Michelle Obama et au slogan qu'il avait martelé lors de son dernier discours à Chicago le 10 janvier : « Je vous demande de croire non pas en ma capacité à créer le changement, mais en la vôtre ».

De son côté, Donald J. Trump a entamé le rituel qui culminera avec sa prestation de serment sur les marches du Capitole, au coeur de Washington, pour succéder à Barack Obama comme 45e président des États-Unis, incroyable épilogue d'une campagne anti-élites qui a pris tout le monde à revers.