Trump: «S'il le faut, nous aurons une course aux armements»

« Il y a des pays autour de la planète en ce moment qui parlent d'augmenter leurs capacités nucléaires. Et les États-Unis ne vont pas observer ça de loin et permettre que cela arrive sans agir en conséquence », a-t-il déclaré sur CNN.

Lorsqu'on lui a demandé s'il parlait spécifiquement de Moscou, Sean Spicer a répondu « Je parle de la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais de n'importe quel pays. »

Plus tôt vendredi matin, une journaliste de la chaîne américaine MSNBC, Mika Brzezinski, a annoncé à l'antenne que le président désigné venait de lui dire, par téléphone et hors antenne : « S'il le faut, nous aurons une course aux armements. Nous les dépasserons à chaque étape et nous leur survivrons. »