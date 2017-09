L'essai nucléaire nord-coréen a provoqué des glissements de terrain

L'essai nucléaire mené dimanche par la Corée du Nord a provoqué des glissements de terrain dans la zone de la déflagration et au-delà, comme en témoignent des images satellite publiées mercredi qui ne montrent cependant pas de cratère consécutif à un effondrement.

Le sixième test nucléaire nord-coréen a provoqué un séisme de magnitude 6,3, selon les sismologues américains. Il a été suivi peu après par une secousse de 4,1, ce qui a fait naître des questions sur la possibilité d'un effondrement sur le site et de la diffusion potentielle de matériaux radioactifs dans l'atmosphère.

Pyongyang a assuré avoir testé une bombe à hydrogène suffisamment petite pour être montée sur un missile, suscitant un déluge de condamnations et aggravant des tensions qui étaient déjà à des sommets.

Le site 38 North de l'Université Johns Hopkins à Washington a publié des images satellite datant de lundi qui montrent des changements à la surface de Punggye-ri, le principal site des essais nucléaires nord-coréen. Le terrain a été soulevé dans les airs, des petits glissements de terrain ont charrié des matériaux dans le lit de ruisseaux.

«Ces perturbations sont plus nombreuses et plus étendues que lors des cinq essais menés auparavant par la Corée du Nord», écrivent les spécialistes de 38 North. «Ils ne semble pas y avoir de signe d'un cratère d'affaissement comme suggéré par la réplique postérieure à l'essai».

Séoul a estimé l'énergie dégagée à 50 kilotonnes. D'après les chercheurs américains, la puissance du test était de 100 kilotonnes ou plus. Le Japon l'a estimée à 120 kilotonnes, soit huit fois celle de la bombe qui a détruit Hiroshima en 1945.

L'agence sud-coréenne de la sécurité nucléaire a expliqué mercredi qu'elle n'avait décelé aucune trace de matériaux radioactifs dans des échantillons d'air, de terre et d'eau prélevés après le test.