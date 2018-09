Mexique: l'ouragan Rose se renforce et passe en catégorie 3

« Les vents atteignent près de 205 km/h » et devraient encore se renforcer cette nuit, a prévenu le NHC.

À 17 h, Rose se trouvait à 915 kilomètres de la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, et avançait vers l'est à une vitesse de 17 km/h.

L'ouragan devrait s'approcher des terres en fin de semaine, toutefois rétrogradé en tempête tropicale, et déverser de fortes pluies sur la péninsule.

Le service météorologique mexicain a appelé la population à la vigilance, avertissant de possibles « glissements de terrain » et « inondations ».

De fortes pluies ont déjà frappé, ces derniers jours, les États de Michoacan, à l'ouest, et de Sinaloa, plus au nord, faisant au moins une dizaine de morts et autant de disparus.