L'Éthiopie inaugure une usine de valorisation des déchets

L'Éthiopie a inauguré dimanche une usine de valorisation des déchets et de production d'électricité dans sa capitale, Addis Abeba, où un éboulement dans sa principale décharge à ciel ouvert avait fait plus de 110 morts en 2017, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Cette nouvelle installation, baptisée Reppie, est la première du genre en Afrique selon ses promoteurs, à savoir l'Éthiopie, qui a financé l'usine, et l'entreprise britannique Cambridge Industries, qui a porté le projet.

Reppie, dont la construction avait débuté en 2014, aura coûté environ 118 millions de dollars. Elle est située juste à côté de la décharge de Koshe, dont le nom signifie « saleté » en argot amharique, principale langue du pays.

Koshe est depuis plus de 40 ans le principal lieu d'entreposage des ordures d'Addis Abeba, capitale de plus de 4 millions d'habitants à la croissance démographique galopante. Un immense éboulement y avait tué plus de 110 personnes en mars 2017, les chiffonniers attribuant à l'époque la catastrophe aux travaux de terrassement pour la construction de l'usine d'incinération.

La nouvelle installation devrait permettre d'incinérer 1400 tonnes de déchets solides par jour, et la vapeur, dégagée par la combustion des déchets, de faire tourner des turbines de production d'électricité pour une puissance affichée de 25 mégawatts.

« L'Éthiopie a investi massivement dans l'hydro-électrique, la géothermie, l'éolien et à présent la biomasse pour soutenir [le développement de] son secteur manufacturier avec une énergie verte et renouvelable », s'est félicité dimanche le président éthiopien, Mulatu Teshome.

« Le gouvernement éthiopien espère qu'avec ce projet il pourra transformer la menace croissante des déchets en milieu urbain en une aubaine économique », a ajouté le président.