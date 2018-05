Ebola en RDC: quatre nouveaux cas

Agrandir

L'épidémie d'Ebola la plus violente de l'histoire avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelque 29 000 cas recensés, à plus de 99 % en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Sur cette photo, une unité de quarantaine en RDC, photographiée en juin 2017.

JOHN WESSELS, ARCHIVES AFP