L'armée prend le contrôle du Zimbabwe

L'armée du Zimbabwe contrôle la capitale, le président Robert Mugabe et sa femme Grace ne peuvent plus sortir de chez eux, et le règne du plus vieux chef d'État de la planète semble terminé.

Farai Mutsaka , Andrew Meldrum Associated Press HARARE

«J'essaie de me renseigner sur WhatsApp, mais je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, a dit Felix Tsanganyiso, qui vend du temps d'antenne cellulaire. À date tout va bien: on fait nos affaires sans harcèlement. Je demanderais à celui qui va prendre le pouvoir de faire le ménage dans l'économie. Nous en avons assez de vivre comme ça.»

Des émissaires envoyés par l'Afrique du Sud et d'autres pays essaieront de négocier avec les généraux et M. Mugabe pour assurer une transition pacifique.

L'armée a beau répéter qu'il n'y a «pas de prise de contrôle militaire» et qu'elle veut restaurer la démocratie, tout porte à croire que M. Mugabe a été chassé du pouvoir après 37 ans dans le cadre de ce que les partisans de l'armée appellent «une correction sans effusion de sang».

Robert Mugabe et sa femme Grace en janvier 2014.

La femme de 52 ans est connue comme la leader du G40, un groupe de responsables âgés de 40 ou 50 ans qui sont trop jeunes pour avoir combattu pour l'indépendance de l'ancienne Rhodésie. Des analystes ont expliqué que les généraux et les anciens combattants ont réagi au congédiement de M. Mnangagwa, qui semblait les pousser sur les lignes de côté.

On ne sait pas où se trouve actuellement M. Mnangagwa. Il a fui le pays la semaine dernière en disant craindre pour sa vie et celle de sa famille.

Les détracteurs du gouvernement demandent à M. Mugabe de céder sa place sans résister. «On devrait permettre au vieil homme de se reposer», a dit à la télévision sud-africaine Tendai Biti, un ancien ministre des Finances qui milite maintenant pour l'opposition.

Lundi, dans un geste sans précédent, le commandant des forces zimbabwéennes avait publié un communiqué dans lequel il dénonçait M. Mugabe pour avoir mis à l'écart les anciens combattants de la guerre d'indépendance. Le lendemain, le parti au pouvoir dénonçait à son tour le «comportement de trahison» du chef de l'armée. Quelques heures plus tard, des blindés sont entrés dans la capitale et ont pris le contrôle de sites stratégiques, comme le siège du diffuseur public et la résidence de M. Mugabe.

Tôt mercredi, le général Sibusiso Moyo a déclaré à la télévision que l'armée a «garanti» la sécurité du couple présidentiel, tout en prévenant que l'armée ciblerait les «criminels» autour de M. Mugabe - possiblement en référence au G40 de la première dame.

Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé l'envoi de ses ministres de la Défense et de la Sécurité d'État au Zimbabwe pour rencontrer les généraux et M. Mugabe. Il a dit espérer que l'armée zimbabwéenne respectera la Constitution du pays et que la situation «sera contrôlée».

On saura d'ici quelques jours qui prendra le pouvoir au Zimbabwe.

«Nous assistons à une transition en douceur, a dit Alex Rusero, un spécialiste du Zimbabwe. Il faut savoir que l'armée a toujours été le siège du pouvoir du ZANU-PF (le parti de M. Mugabe) (...) Mais le G40 a essayé de déloger l'armée et ils (les militaires) veulent reprendre leur position.»

M. Mnangagwa pourrait très bien revenir au pays en tant que leader intérimaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au pays, a ajouté M. Rusero.

Des négociations pourraient maintenant commencer pour convaincre M. Mugabe de s'en aller tranquillement, croit Piers Pigou, un consultant pour le sud de l'Afrique pour le International Crisis Group. Il estime lui aussi que M. Mnangagwa pourrait être nommé leader intérimaire.

«Le Zimbabwe pourrait avoir une sorte de gouvernement inclusif et de processus démocratique, menant possiblement à des élections, a-t-il dit. C'est clairement un coup d'État, mais comme toujours au Zimbabwe, l'armée essaie de mettre une couche légale sur tout ça... Ça fait partie du théâtre auquel le Zimbabwe excelle, d'essayer de tout faire paraître ordonné et démocratique. L'Afrique du Sud et d'autres voisins pourraient être appelés en renfort pour essayer de cacher ce qui est vraiment en train de se produire.»