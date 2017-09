Égypte: six personnes arrêtées pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel

Agence France-Presse

Le Caire

Au moins six personnes ont été arrêtées en Égypte après avoir brandi un drapeau arc-en-ciel symbole mondial de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) lors d'un concert au Caire, a-t-on appris mardi de sources sécuritaires et judiciaires.