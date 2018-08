Sainte-Sophie: la faune menacée par une «soupe de contaminants»

«Pour masquer la réalité»

Le policier Sylvain Lacroix, qui était chef d'équipe au Service des produits de la criminalité à l'époque des faits, est venu décrire à la Cour comment son équipe avait suivi des camions de sols contaminés à partir d'un chantier de décontamination lavallois jusqu'à une terre agricole non exploitée à Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme, le 25 mai 2016.

Les enquêteurs affirment avoir saisi par la suite des documents indiquant que Gestion OFA Environnement et Remblais ATL avaient déversé « énormément de tonnage » de sols contaminés sur cette terre du boulevard Sainte-Sophie, au bord de la rivière de l'Achigan.

Lorsqu'elle a pris conscience que les autorités s'intéressaient à ce site, la société Remblais ATL a montré des analyses faites par un laboratoire spécialisé de Montréal qui démontraient que tout allait bien, que le site de Sainte-Sophie n'avait pas du tout été contaminé.

« Nous, dans notre enquête, on ne pouvait pas concevoir que ce n'était pas contaminé. L'enquête avait démontré qu'il y avait beaucoup de sols contaminés amenés là », a expliqué à la Cour l'enquêteur Sylvain Lacroix.

« Notre prétention, c'était que la caractérisation des sols faite pour Remblais ATL était là pour masquer la réalité. »

La Sûreté du Québec a donc fait faire sa propre analyse du sol, en demandant l'aide des experts du ministère de l'Environnement. Ceux-ci ont produit un rapport qui révélait une contamination alarmante du site par des produits toxiques.

« J'ai accroché sur une phrase, monsieur le juge : le résultat qu'on avait, c'était que certains animaux pourraient subir des mutations », s'est souvenu l'enquêteur.

Rosa Galvez-Cloutier, professeure titulaire à la faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, juge cette possibilité réaliste.

« C'est très fort comme affirmation, mais c'est possible », a-t-elle déclaré lorsque La Presse l'a jointe au téléphone hier.

« On reconnaît plusieurs produits toxiques à leurs effets sur le système nerveux, le système lymphatique. Il y a des effets à court terme : perte d'équilibre, perte de fonction d'organes comme le coeur, les reins, le foie. Mais il y a aussi des effets chroniques, qui ne se voient pas le jour même de la consommation. Des produits peuvent s'accumuler dans les tissus animaux, les tissus humains, et développer des cancers, des tumeurs », explique la chercheuse, considérée comme l'une des plus grandes spécialistes au pays en matière de contamination des sols et des eaux.

Lorsqu'il y a déversement « sauvage », il devient difficile de connaître exactement la dangerosité de la « soupe de contaminants » qui se forme dans un milieu naturel, dit-elle.

« C'est très irresponsable de faire ça, c'est inacceptable. On ne devrait pas avoir ces cas dans un pays comme le Canada », s'insurge la professeure.

«Pour que je puisse semer du foin»

Jean-Raymond Bélisle, garagiste de profession qui possède la terre où les déversements ont eu lieu, est venu expliquer au tribunal mardi qu'il avait accepté des chargements de terre et de roche depuis 1974 pour remblayer son terrain et tenter de le mettre à niveau.

« C'était pour que ça devienne égal, pour que je puisse semer du foin, de l'avoine », a-t-il dit.

En 2016, Martin Archambault, dirigeant de Remblais ATL, est venu lui proposer de lui apporter de la terre.

« Il était venu voir le terrain et il a dit qu'il y avait de la place pour mettre plusieurs voyages. Il n'y avait pas d'argent là-dedans. Moi, je ne payais pas et lui, il ne payait pas », a expliqué M. Bélisle. Il jure avoir dit qu'il ne voulait « pas de terre contaminée ».

Mais il n'a jamais gardé de preuve écrite de ce qui était livré chez lui, n'a jamais demandé de voir des analyses de sols avant d'accepter un chargement.