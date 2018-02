La Fondation Kevin-Spacey cesse ses activités

Associated Press Londres

Sur son site internet, la fondation indiquait mardi que le travail de l'organisme «n'était plus viable», selon ses administrateurs.

La Fondation Kevin-Spacey recrutait de jeunes artistes et leur offrait une formation et des ressources pour pratiquer leur art et développer leur carrière.

Kevin Spacey entretient des liens étroits avec le Royaume-Uni; il a notamment été pendant onze ans directeur artistique du légendaire théâtre «Old Vic». L'illustre compagnie a indiqué en novembre qu'elle avait été informée de 20 allégations dénonçant le comportement inapproprié de l'acteur.

La police londonienne a annoncé en janvier qu'elle enquêtait relativement à trois allégations d'agression sexuelle visant la vedette de la populaire série House of Cards.

La Fondation Kevin-Spacey annonce qu'elle mettra fin à ses activités à compter de mercredi.