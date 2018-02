Jessica Chastain, Xavier Dolan et le buzz

La nouvelle a surpris tout le monde: quelques minutes à peine avant que Justin Timberlake ne commence son spectacle de la mi-temps du Super Bowl dimanche, Xavier Dolan a publié un long message sur son compte Instagram afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'était résolu à retirer un personnage de son film The Death and Life of John F. Donovan.

L'émoi général découle surtout du fait que ce personnage est incarné par Jessica Chastain, l'une des actrices américaines les plus prisées du moment. Comment peut-on se résoudre à supprimer l'un des éléments les plus «vendeurs» d'un film?

Quand La Presse a eu l'occasion de visiter le plateau de tournage - c'était au mois d'août 2016 -, le réalisateur de Juste la fin du monde mettait justement en boîte une scène à laquelle participait la vedette de Molly's Game. À l'instar de tous les autres comédiens faisant partie de l'imposante distribution (mis à part Kit Harington), Jessica Chastain était alors de passage à Montréal pour quelques jours de tournage seulement.

L'actrice se glissait dans la peau de la rédactrice en chef d'un magazine spécialisé dans la révélation de nouvelles croustillantes sur les vedettes. À l'époque, The Death and Life of John F. Donovan empruntait davantage la forme d'une satire grinçante du monde du showbiz à travers la fascination qu'exercent les films de superhéros.

Un changement de tonalité

Dans sa missive, Xavier Dolan explique que la tonalité de son film a changé au fil du montage. Et que le personnage de «méchante» qu'a joué Jessica Chastain ne cadrait plus dans une histoire qui «finalement se révéla être, davantage qu'une joute entre superhéros et ennemis, un récit sur l'enfance et ses rêves».

«Il y a, dans ce film, un dialogue sur le show business, oui, mais c'est dans les relations familiales - et encore une fois dans les rapports mères-fils - que le coeur de ce film nous attendait.»

Lors de sa rencontre avec La Presse, Jessica Chastain avait révélé être une amie «très proche» de Xavier Dolan. Peu après la publication du message du cinéaste, dimanche, l'actrice s'est montrée très compréhensive en réitérant son affection pour son ami, et son désir de collaborer de nouveau avec lui. «Ne soyez pas inquiets, on m'a informée à l'avance, a-t-elle écrit. Tout s'est fait dans un climat de plus haut respect et d'amour.»

L'actrice a fait preuve d'élégance, et la transparence du cinéaste a été remarquée par de nombreux internautes, qui ont aussi salué l'intégrité artistique de ce dernier. En revanche, on a pu lire certains commentaires de détracteurs en colère, auxquels Dolan a répondu avec son aplomb habituel.

Un appui à 100 %

Doté d'un budget d'environ 36 millions de dollars, dont la moitié proviendrait de préventes à des distributeurs canadiens et français (eOne Canada, Séville International, Mars Distribution), The Death and Life of John F. Donovan est le premier film de langue anglaise de Xavier Dolan. Il met en vedette Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Natalie Portman, Kathy Bates, Bella Thorne et plusieurs autres. À ce jour, aucune entente n'a été conclue avec un distributeur américain.

Joint hier par La Presse, le président de eOne Canada et des Films Séville, Patrick Roy, a dit appuyer le cinéaste «à 100 %», en précisant que cette décision de supprimer le personnage de Jessica Chastain relevait entièrement de la vision artistique de Xavier Dolan.

Une impatience

Dans son message, Xavier Dolan écrivait aussi ceci: «Vos questions, votre enthousiasme, et même votre impatience, ces derniers temps, m'ont donné l'énergie de terminer ce film qui m'a tant appris sur mon métier.»

Cette longue gestation a attisé les rumeurs de toutes sortes, et pourrait laisser croire que le film «a un problème», ce que nient vigoureusement tous ses artisans. D'où, probablement, ce besoin du cinéaste de faire le point publiquement.

Cela dit, on a vu souvent, au fil de l'histoire du cinéma, des films qui, malgré une rumeur défavorable, se sont révélés de grands films. Qu'on pense à Apocalypse Now, à Eyes Wide Shut et même à Titanic...

Rappelons aussi qu'en 2010, un certain Denis Villeneuve avait dû surmonter une rumeur négative après qu'Incendies eut été écarté de la sélection cannoise tout juste au fil d'arrivée. La Mostra de Venise l'avait récupéré dans la section Venice Days quelques mois plus tard, et l'histoire s'est réécrite à partir de là.

Qui sait le destin qu'aura The Death and Life of John F. Donovan? Aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant, mais le film sera assurément proposé aux sélectionneurs du Festival de Cannes. Histoire à suivre.