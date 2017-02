Une nouvelle section ONF sur Tou.tv

Vingt-trois titres sont déjà accessibles à tous, parmi lesquels on remarque la présence de documentaires aussi prestigieux que Le confort et l'indifférence (Denys Arcand) et Le peuple invisible (Richard Desjardins et Robert Monderie).

Une grande place est aussi faite au cinéma d'animation grâce à une sélection d'une quinzaine de films, dont quelques-uns ont déjà été couronnés aux Oscars, notamment Le poète danois de Torill Kove.

En ajoutant cette fenêtre de diffusion, les deux institutions publiques souhaitent rejoindre un public encore plus large.